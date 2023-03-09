Волков Анатолий Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1979
Сын: Волков Андрей Анатольвеич
Мать ребёнка: Волкова Галина Аркадьевна
Рождение ребёнка
25.05.1982
Сын: Волков Алексей Анатолшьевич
Мать ребёнка: Волкова Галина Аркадьевна
Рождение ребёнка
06.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волкова Галина Аркадьевна
Власьево, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
18.11.1985
Сын: Волков Аркадий Анатольевич
Мать ребёнка: Волкова Галина Аркадьевна
Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно