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Волков Анатолий Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1979

Сын: Волков Андрей Анатольвеич

Мать ребёнка: Волкова Галина Аркадьевна

Борец, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
25.05.1982

Сын: Волков Алексей Анатолшьевич

Мать ребёнка: Волкова Галина Аркадьевна

Борец, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
06.12.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волкова Галина Аркадьевна

Власьево, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
18.11.1985

Сын: Волков Аркадий Анатольевич

Мать ребёнка: Волкова Галина Аркадьевна

Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Смерть
Неизвестно
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