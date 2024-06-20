Ермолов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолов Владимир

Ермолов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолова Вера Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолова Вера Александровна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ермолова Вера Александровна

Смерть
Неизвестно

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