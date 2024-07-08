Ермолова Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мерецкий Александр
Мать: Мерецкая Антонида
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолов Владимир
Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермолов Владимир
Смерть
Неизвестно