Костромитина (Малиновская) Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения30.07.1898
Дата смерти25.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1898
Рождение ребёнка
23.10.1930
Дочь: Разумова Екатерина Викторовна
Отец ребёнка: Костромитин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
23.10.1930
Сын: Костромитин Николай Викторович
Отец ребёнка: Костромитин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
28.07.1932
Сын: Костромитин Александр Викторович
Отец ребёнка: Костромитин Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
13.01.1935
Дочь: Антонина Викторовна
Отец ребёнка: Костромитин Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния