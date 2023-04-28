Костромитина (Малиновская) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостромитина (Малиновская) Нина Александровна

Костромитина (Малиновская) Нина Александровна

avatar

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

30.07.1898

Дата смерти

25.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1898

Отец: Малиновский Александр Васильевич

Мать: Малиновская Вера Николаевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.10.1930

Дочь: Разумова Екатерина Викторовна

Отец ребёнка: Костромитин Виктор Васильевич

Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
23.10.1930

Сын: Костромитин Николай Викторович

Отец ребёнка: Костромитин Виктор Васильевич

Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1932

Сын: Костромитин Александр Викторович

Отец ребёнка: Костромитин Виктор Васильевич

Колпино, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1935

Дочь: Антонина Викторовна

Отец ребёнка: Костромитин Виктор Васильевич

Колпино, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромитин Виктор Васильевич

Смерть
25.06.1979
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close