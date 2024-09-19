Герасимова Агапия Нестеровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова Агапия Нестеровна

Место рождения

Горновка, Казанская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

С 1883 по 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
С 1883 по 1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горновка, Казанская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1903 ст.

Дочь: Силецкая (Герасимова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Герасимов Иван Лукьянович

Авдон, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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