Герасимова Агапия Нестеровна
Место рождения
Дата рожденияС 1883 по 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С 1883 по 1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1903 ст.
Дочь: Силецкая (Герасимова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Герасимов Иван Лукьянович
Авдон, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно