Герасимов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1903 ст.
Дочь: Силецкая Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Авдон, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно