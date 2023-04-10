Герасимов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1903 ст.

Дочь: Силецкая Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Авдон, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно