Оксимец Емельян Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти13.01.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Оксимец Иван Прокопьевич
Мать: Оксимец Елена Гавриловна
Бракосочетание
30.04.1851
Рождение ребёнка
22.08.1857
Дочь: Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Оксимец Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1859
Дочь: Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Оксимец Анастасия Ивановна
Смерть
13.01.1901