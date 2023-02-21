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Оксимец Емельян Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

13.01.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Оксимец Иван Прокопьевич

Мать: Оксимец Елена Гавриловна

Бракосочетание
30.04.1851

Жена: Оксимец Анастасия Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.08.1857

Дочь: Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Оксимец Анастасия Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1859

Дочь: Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Оксимец Анастасия Ивановна

Носовка, Чернігівська область
Смерть
13.01.1901
Носовка, Чернігівська область
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