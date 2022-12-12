Оксимец (Белобородько) Елена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оксимец (Белобородько) Елена Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

23.11.1850

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Белобородько Гаврила Иванович

Мать: Белобородько Феодосия Матвеевна

Бракосочетание
13.01.1802

Муж: Оксимец Иван Прокопьевич

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Оксимец Михаил Иванович

Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Оксимец Павел Иванович

Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
09.10.1808

Сын: Оксимец Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Оксимец Емельян Иванович

Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
29.12.1818

Дочь: Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Фотина Ивановна

Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Мелания метрики

Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1823

Сын: Оксимец Яким Иванович

Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
20.08.1826

Сын: Оксимец Петр Иванович

Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич

Носовка, Чернігівська область
Смерть
23.11.1850
Носовка, Чернігівська область
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