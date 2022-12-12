Оксимец (Белобородько) Елена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти23.11.1850
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Бракосочетание
13.01.1802
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
09.10.1808
Сын: Оксимец Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
29.12.1818
Дочь: Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Фотина Ивановна
Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Мелания метрики
Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
20.08.1826
Отец ребёнка: Оксимец Иван Прокопьевич
Смерть
23.11.1850