Оксимец (Турик) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти26.09.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1851
Рождение ребёнка
22.08.1857
Дочь: Наталья Емельяновна
Отец ребёнка: Оксимец Емельян Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1859
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Оксимец Емельян Иванович
Смерть
26.09.1875