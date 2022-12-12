Оксимец (Турик) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОксимец (Турик) Анастасия Ивановна

Оксимец (Турик) Анастасия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

26.09.1875

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1851

Муж: Оксимец Емельян Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.08.1857

Дочь: Наталья Емельяновна

Отец ребёнка: Оксимец Емельян Иванович

Носовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.11.1859

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Оксимец Емельян Иванович

Носовка, Чернігівська область
Смерть
26.09.1875
Носовка, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close