Зайцева Агафья Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Агафья Артёмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1889

Дата смерти

19.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Зайцева Нина Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1910

Сын: Зайцев Александр Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зайцева Слижевская Соня София Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Зайцева Пацевич Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Зайцева Трушнякова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович

Рождение ребёнка
16.08.1920

Дочь: Зайцева Никифорович Лидия Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1926

Сын: Зайцев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Зайцев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
05.03.1928

Дочь: Зайцева Цветкова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1930

Сын: Зайцев Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Иоанн Александрович

Смерть
19.08.1978
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