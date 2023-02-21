Зайцева Агафья Артёмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1889
Дата смерти19.08.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Зайцева Нина Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1910
Сын: Зайцев Александр Иванович
Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зайцева Слижевская Соня София Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Зайцева Пацевич Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Зайцева Трушнякова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович
Рождение ребёнка
16.08.1920
Дочь: Зайцева Никифорович Лидия Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
05.03.1928
Дочь: Зайцева Цветкова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Зайцев Иван Иоанн Александрович
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1978