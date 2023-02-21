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Зайцев Иван Иоанн Александрович

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Место рождения

Глиновка, Борисовский рн, Беларусь

Дата рождения

1881

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей

Мать: Цухло Зайцева Анна Филимоновна

Глиновка, Борисовский рн, Беларусь
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Зайцева Нина Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1910

Сын: Зайцев Александр Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Зайцева Слижевская Соня София Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Зайцева Пацевич Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Зайцева Трушнякова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна

Рождение ребёнка
16.08.1920

Дочь: Зайцева Никифорович Лидия Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1926

Сын: Зайцев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Зайцев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
05.03.1928

Дочь: Зайцева Цветкова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1930

Сын: Зайцев Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Агафья Артёмовна

Смерть
1944
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