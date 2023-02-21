Зайцев Иван Иоанн Александрович
Место рожденияГлиновка, Борисовский рн, Беларусь
Дата рождения1881
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Глиновка, Борисовский рн, Беларусь
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Зайцева Нина Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1910
Сын: Зайцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Зайцева Слижевская Соня София Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Зайцева Пацевич Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Зайцева Трушнякова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна
Рождение ребёнка
16.08.1920
Дочь: Зайцева Никифорович Лидия Олимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
05.03.1928
Дочь: Зайцева Цветкова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Зайцева Агафья Артёмовна
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Агафья Артёмовна
Смерть
1944