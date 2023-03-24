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Vio (Meus) Wio
Vio (Meus) Wio
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.03.1840
Дата смерти
27.11.1903
Пол
Женский
Отец
Meus Johann
1794 г.р.
Мать
Meus (Villemson) Liso
1807 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1840
Отец:
Meus Johann
Мать:
Meus Liso
Смерть
27.11.1903
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