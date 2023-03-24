Vio (Meus) Wio — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vio (Meus) Wio

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1840

Дата смерти

27.11.1903

Пол

Женский

Отец

1794 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1840

Отец: Meus Johann

Мать: Meus Liso

Смерть
27.11.1903
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