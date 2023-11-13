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Фролов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.05.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.11.1908

Жена: Фролова Татьяна Васильевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: крестьянин Мордовской Борковски Иван Петрович Князьков и крестьянин Кунеевки Иван Никифорович Фролов
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Неизвестно
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