Фролов Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.05.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около ?.05.1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.11.1908
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: крестьянин Мордовской Борковски Иван Петрович Князьков и крестьянин Кунеевки Иван Никифорович Фролов
Место жительства
Неизвестно
Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Смерть
Неизвестно