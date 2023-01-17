Тимофеичева Матрена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеичева Матрена Александровна

Тимофеичева Матрена Александровна

avatar

Место рождения

Слободка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Слободка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.02.1902

Дочь: Самарина Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Тимофеичев Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолова Прасковья Дмитриевна

Отец ребёнка: Тимофеичев Дмитрий Гаврилович

Слободка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бодрова Серафима Дмитриевна

Отец ребёнка: Тимофеичев Дмитрий Гаврилович

Слободка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close