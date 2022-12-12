Тимофеичев Дмитрий Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеичев Дмитрий Гаврилович

Тимофеичев Дмитрий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1902

Дочь: Самарина Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Тимофеичева Матрена Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолова Прасковья Дмитриевна

Мать ребёнка: Тимофеичева Матрена Александровна

Слободка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бодрова Серафима Дмитриевна

Мать ребёнка: Тимофеичева Матрена Александровна

Слободка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Слободка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
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