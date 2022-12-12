Тимофеичев Дмитрий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1902
Дочь: Самарина Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Тимофеичева Матрена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолова Прасковья Дмитриевна
Мать ребёнка: Тимофеичева Матрена Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бодрова Серафима Дмитриевна
Мать ребёнка: Тимофеичева Матрена Александровна
Смерть
Неизвестно