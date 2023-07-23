Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Болдинская Ольга Григорьевна
Болдинская Ольга Григорьевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
1963
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Аркадий
1911 г.р.
Добавил:
СР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын:
Аркадий
Отец ребёнка:
Николай
з. г. Починки
Смерть
1963
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия