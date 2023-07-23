Болдинская Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдинская Ольга Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Аркадий

Отец ребёнка: Николай

з. г. Починки
Смерть
1963
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