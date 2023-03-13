(Антипина) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Антипина) Матрена

(Антипина) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Антипинъ Семенъ

Мать: Антипина Ѳекла

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close