Архипова Степанида (Стефанида) Семеновна Симонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова Степанида (Стефанида) Семеновна Симонова

Архипова Степанида (Стефанида) Семеновна Симонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

31.01.1846

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Архипов Симон Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович

Рождение ребёнка
1793

Сын: Архипов Кондратий Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Архипов Александр Иванович

Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович

Смерть
31.01.1846
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close