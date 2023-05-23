Архипова Степанида (Стефанида) Семеновна Симонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти31.01.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Архипов Кондратий Иванович
Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович
Рождение ребёнка
1800
Сын: Архипов Александр Иванович
Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Архипов Иван Архипович
Смерть
31.01.1846