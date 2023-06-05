Дементьев Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1795
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Архипова Степанида (Стефанида) Семеновна Симонова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1795
1795 – 27, взята той же волости деревни Леонтьевской и Харитоновской умершего крестьянина Семена Дементьева