Дементьев Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дементьев Семен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1795

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Архипова Степанида (Стефанида) Семеновна Симонова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1795
1795 – 27, взята той же волости деревни Леонтьевской и Харитоновской умершего крестьянина Семена Дементьева
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