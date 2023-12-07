Носков Валентин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1937
Рождение ребёнка
21.01.1963
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно