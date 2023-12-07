Носков Валентин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Валентин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1963 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1937

Отец: Носков Александр Васильевич

Мать: Носкова Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
21.01.1963

Сын: Носков Иван Валентинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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