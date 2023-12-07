Носков Иван Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носков Иван Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1963

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1963

Отец: Носков Валентин Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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