Ильина Евдокія Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Ильинъ Семенъ
Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Агафія
Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ильинъ Ефимъ
Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1883
Сын: Ильинъ Гервасій
Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ильинъ Георгій
Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Агафія
Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Евдокія
Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ
хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ильинъ Демьянъ