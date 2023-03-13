Ильина Евдокія Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина Евдокія Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Ильинъ Семенъ

Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Агафія

Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ильинъ Ефимъ

Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1883

Сын: Ильинъ Гервасій

Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ильинъ Георгій

Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Агафія

Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Евдокія

Отец ребёнка: Ильинъ Демьянъ

хуторъ Петропавловскій, Покровской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильинъ Демьянъ

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