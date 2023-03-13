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(Ильина) Агафія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Ильинъ Демьянъ

Мать: Ильина Евдокія Григорьева

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