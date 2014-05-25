Лапшина (Катаргина) Маргарита Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшина (Катаргина) Маргарита Романовна

Место рождения

д.Кирья, Омутнинский район, Кировская область

Дата рождения

07.03.1938

Дата смерти

25.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1938

Отец: Катаргин Роман Дмитриевич

Мать: Катаргина Агриппина Ивановна

д.Кирья, Омутнинский район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.03.1966

Дочь: Куйвашева Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Лапшин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Николай Иванович

Смерть
25.05.2014
п.Управленческий, г.Самара
Причина смерти: опухоль
Похороны
Неизвестно
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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