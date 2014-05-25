Лапшина (Катаргина) Маргарита Романовна
Место рожденияд.Кирья, Омутнинский район, Кировская область
Дата рождения07.03.1938
Дата смерти25.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1938
д.Кирья, Омутнинский район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.03.1966
Дочь: Куйвашева Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Лапшин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.2014
п.Управленческий, г.Самара
Причина смерти: опухоль
Похороны
Неизвестно
Бузаевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область