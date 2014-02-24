Куйвашева (Лапшина) Ирина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куйвашева (Лапшина) Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1966

Дата смерти

24.02.2014

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1966

Отец: Лапшин Николай Иванович

Мать: Лапшина Маргарита Романовна

Рождение ребёнка
23.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
24.02.2014
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Причина смерти: ДТП
Похороны
26.02.2014
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Городское кладбище