Куйвашева (Лапшина) Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1966
Дата смерти24.02.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1966
Рождение ребёнка
23.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.02.2014
Причина смерти: ДТП
Похороны
26.02.2014
Городское кладбище