Суворов Павел Васильевич
Место рождения
Дата рождения23.01.1873 ст.
Дата смерти05.07.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1873 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.
Мать ребёнка: Суворова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
28.03.1904 ст.
Дочь: Губович Мария Павловна
Мать ребёнка: Суворова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.
Дочь: Суворова Евгения Павловна
Мать ребёнка: Суворова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
25.02.1909 ст.
Дочь: Суворова Антонина Павловна
Мать ребёнка: Суворова Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
07.03.1912
Мать ребёнка: Суворова Екатерина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1924