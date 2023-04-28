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Суворов Павел Васильевич

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Место рождения

Кощино, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.01.1873 ст.

Дата смерти

05.07.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1873 ст.

Отец: Суворов Василий Петрович

Мать: Суворова Устинья Алексеевна

Кощино, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.

Сын: Суворов Николай Павлович

Мать ребёнка: Суворова Екатерина Яковлевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.03.1904 ст.

Дочь: Губович Мария Павловна

Мать ребёнка: Суворова Екатерина Яковлевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.

Дочь: Суворова Евгения Павловна

Мать ребёнка: Суворова Екатерина Яковлевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.02.1909 ст.

Дочь: Суворова Антонина Павловна

Мать ребёнка: Суворова Екатерина Яковлевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.03.1912

Сын: Суворов Николай Павлович

Мать ребёнка: Суворова Екатерина Яковлевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суворова Екатерина Яковлевна

Смерть
05.07.1924
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
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