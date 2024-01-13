Сабурова Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти01.09.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1953
Сын: Сабуров Антон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сабуров Лаврентий Иосифович
Рождение ребёнка
01.05.1955
Дочь: Назарова Александра Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сабуров Лаврентий Иосифович
Рождение ребёнка
?.09.1957
Дочь: Кузнецова Фаина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сабуров Лаврентий Иосифович
Рождение ребёнка
30.04.1959
Дочь: Зылёва Ирина Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сабуров Лаврентий Иосифович
Рождение ребёнка
?.10.1960
Сын: Сабуров Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сабуров Лаврентий Иосифович
Рождение ребёнка
09.03.1962
Сын: Сабуров Павел Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сабуров Лаврентий Иосифович
деревня Лома Карсовайский район Удмуртская АССР
Смерть
01.09.1992