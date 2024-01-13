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Сабурова Ульяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

01.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1953

Сын: Сабуров Антон Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сабуров Лаврентий Иосифович

Рождение ребёнка
01.05.1955

Дочь: Назарова Александра Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сабуров Лаврентий Иосифович

Рождение ребёнка
?.09.1957

Дочь: Кузнецова Фаина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сабуров Лаврентий Иосифович

Рождение ребёнка
30.04.1959

Дочь: Зылёва Ирина Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сабуров Лаврентий Иосифович

Рождение ребёнка
?.10.1960

Сын: Сабуров Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сабуров Лаврентий Иосифович

Рождение ребёнка
09.03.1962

Сын: Сабуров Павел Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сабуров Лаврентий Иосифович

деревня Лома Карсовайский район Удмуртская АССР
Смерть
01.09.1992
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