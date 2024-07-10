Зылева (Сабурова) Ирина Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1959
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1959
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зылев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зылев Иван Иванович
Отец ребёнка: Зылев Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.07.1985
Дочь: Пушина (Зылева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зылев Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1988
Дочь: Боголюбова (Зылева) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Зылев Иван Иванович