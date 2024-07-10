Зылева (Сабурова) Ирина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зылева (Сабурова) Ирина Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1959

Отец: Сабуров Лаврентий Иосифович

Мать: Сабурова Ульяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зылев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зылев Иван Иванович

Отец ребёнка: Зылев Иван Иванович

Рождение ребёнка
05.07.1985

Дочь: Пушина (Зылева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зылев Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1988

Дочь: Боголюбова (Зылева) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Зылев Иван Иванович

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