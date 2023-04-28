Мария Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Стефанова

Место рождения

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

19.09.1896

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: ?

Мать: ?

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.09.1882

Муж: Пётр Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1883

Дочь: Марфа Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.01.1885

Сын: Павел Петров

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.01.1887

Дочь: Ксения Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1888

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Адам Петров

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Рождение ребёнка
26.07.1891

Дочь: Параскева Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1892

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Пётр Григорьев

Смерть
19.09.1896
Дубровка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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