Мария Стефанова
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти19.09.1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.09.1882
Муж: Пётр Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.08.1883
Дочь: Марфа Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
14.01.1885
Сын: Павел Петров
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
22.01.1887
Дочь: Ксения Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
20.02.1888
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
1889
Сын: Адам Петров
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
26.07.1891
Дочь: Параскева Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
23.12.1892
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Пётр Григорьев
Смерть
19.09.1896
Причина смерти: от натуральной