Oidermann (Salm) Ewa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиOidermann (Salm) Ewa

Oidermann (Salm) Ewa

Место рождения

Улласте, Lääneranna vald, Pärnu maakond

Дата рождения

10.10.1818 ст.

Дата смерти

30.01.1892 ст.

Пол

Женский

Отец

1781 г.р.

Мать

1779 г.р.

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1818 ст.

Отец: Salm Jaan

Мать: Salm Madli

Улласте, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
14.11.1848

Муж: Oidermann Andres

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
11.06.1850 ст.

Дочь: Wihmann Madli

Отец ребёнка: Oidermann Andres

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
16.02.1853 ст.

Дочь: Oidermann Madis

Отец ребёнка: Oidermann Andres

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond
Смерть
30.01.1892 ст.
Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close