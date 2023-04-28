Oidermann (Salm) Ewa
Место рождения
Дата рождения10.10.1818 ст.
Дата смерти30.01.1892 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1818 ст.
Отец: Salm Jaan
Мать: Salm Madli
Бракосочетание
14.11.1848
Муж: Oidermann Andres
Рождение ребёнка
11.06.1850 ст.
Дочь: Wihmann Madli
Отец ребёнка: Oidermann Andres
Рождение ребёнка
16.02.1853 ст.
Дочь: Oidermann Madis
Отец ребёнка: Oidermann Andres
Смерть
30.01.1892 ст.