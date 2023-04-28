Ефросиния Илларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфросиния Илларионова

Ефросиния Илларионова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга Яковлева

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Бракосочетание
23.10.1906

Муж: Яков Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1907

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.07.1908

Сын: Владимир Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1911

Сын: Виктор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1913

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Михайлов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close