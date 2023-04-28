Ефросиния Илларионова
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Бракосочетание
23.10.1906
Муж: Яков Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.08.1907
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
11.07.1908
Сын: Владимир Яковлев
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
03.02.1911
Сын: Виктор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Рождение ребёнка
28.08.1913
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Михайлов
Смерть
Неизвестно