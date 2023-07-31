Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1698 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Сидор Акимович

Мать ребёнка: Марфа Семёновна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Гавриил Акимович

Мать ребёнка: Марфа Семёновна

Рождение ребёнка
1741

Сын: Иван Акимович

Мать ребёнка: Марфа Семёновна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Мавра Акимовна

Мать ребёнка: Марфа Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Семёновна

Место жительства
Неизвестно
Бочманово
Смерть
Неизвестно
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