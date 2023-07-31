Аким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Сидор Акимович
Мать ребёнка: Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Гавриил Акимович
Мать ребёнка: Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
1741
Сын: Иван Акимович
Мать ребёнка: Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Мавра Акимовна
Мать ребёнка: Марфа Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Бочманово
Смерть
Неизвестно