Гавриил Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГавриил Акимович

Гавриил Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Аким

Мать: Марфа Семёновна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Прохор Гаврилович

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Наталья Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Трофимовна

Смерть
1811