Гавриил Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Аким
Мать: Марфа Семёновна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Прохор Гаврилович
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Наталья Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Трофимовна
Смерть
1811