Мавра Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1698 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Аким

Мать: Марфа Семёновна

Смерть
Неизвестно
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