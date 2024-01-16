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Путрин Александр Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1967

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.09.1990

Жена: Путрина Алла Анатольевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1993

Сын: Путрин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Путрина Алла Анатольевна

Рождение ребёнка
08.05.1999

Дочь: Путрина Ольга Александровна

Мать ребёнка: Путрина Алла Анатольевна

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