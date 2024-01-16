Путрин Александр Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.09.1990
Жена: Путрина Алла Анатольевна
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
24.05.1993
Сын: Путрин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Путрина Алла Анатольевна
Рождение ребёнка
08.05.1999
Дочь: Путрина Ольга Александровна
Мать ребёнка: Путрина Алла Анатольевна