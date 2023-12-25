Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1942

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

Муж

9 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1942

Отец: Бредня Николай Прокопьевич

Мать: Бредня Валентина

Рождение ребёнка
20.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогальский Олег

Рождение ребёнка
01.04.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ищенко Анатолий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ищенко Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рогальский Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогальский Олег

Смерть
Неизвестно
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