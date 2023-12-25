Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1942
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1942
Отец: Бредня Николай Прокопьевич
Мать: Бредня Валентина
Рождение ребёнка
20.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогальский Олег
Рождение ребёнка
01.04.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ищенко Анатолий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рогальский Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогальский Олег
Смерть
Неизвестно