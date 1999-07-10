Капцов Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1939
Дата смерти10.07.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1939
Рождение ребёнка
31.05.1964
Сын: Капцов Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: Капцова Надежда Ивановна
Казахская ССР, Караганда
Рождение ребёнка
16.01.1973
Дочь: Побежимова Оксана Анатольевна
Мать ребёнка: Капцова Надежда Ивановна
Смерть
10.07.1999