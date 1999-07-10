Капцов Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капцов Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1939

Дата смерти

10.07.1999

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1939

Отец: Капцов Александр Кириллович

Мать: Капцова Нина Максимовна

Рождение ребёнка
31.05.1964

Сын: Капцов Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: Капцова Надежда Ивановна

Казахская ССР, Караганда
Рождение ребёнка
16.01.1973

Дочь: Побежимова Оксана Анатольевна

Мать ребёнка: Капцова Надежда Ивановна

Смерть
10.07.1999
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