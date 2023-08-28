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Чурсин Владимир Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Чурсин Никита Иванов

Мать: Чурсина Татьяна Григорьева

Бракосочетание
27.10.1899

Жена: Чурсина София Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.02.1901

Сын: Чурсин (chursin) Федор Владимирович (Fedor Vladimirovich)

Мать ребёнка: Чурсина София Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Чурсин Николай Владимиров

Мать ребёнка: Чурсина София Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.01.1912

Дочь: Мария Владимирова

Мать ребёнка: Чурсина София Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
11.12.1913

Дочь: Анастасия Владимирова

Мать ребёнка: Чурсина София Васильева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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