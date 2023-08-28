Чурсин Владимир Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Чурсин Никита Иванов
Бракосочетание
27.10.1899
Жена: Чурсина София Васильева
Рождение ребёнка
17.02.1901
Рождение ребёнка
1907
Сын: Чурсин Николай Владимиров
Мать ребёнка: Чурсина София Васильева
Рождение ребёнка
23.01.1912
Дочь: Мария Владимирова
Мать ребёнка: Чурсина София Васильева
Рождение ребёнка
11.12.1913
Дочь: Анастасия Владимирова
Мать ребёнка: Чурсина София Васильева
Смерть
Неизвестно