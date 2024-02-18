Ноева Матрена (Мотоша) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.?
Дата смерти2005
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.?
Отец: Ноев Михаил Иванович
Мать: Сафронова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
06.10.?
Дочь: Харькова Алена Юрьевна
Отец ребёнка: Харьков Юрий Иванович
Рождение ребёнка
26.09.1970
Дочь: Харькова Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Харьков Юрий Иванович
Рождение ребёнка
10.03.1982
Сын: Харьков Иван Юрьевич
Отец ребёнка: Харьков Юрий Иванович
Смерть
2005