Ноева Матрена (Мотоша) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ноева Матрена (Мотоша) Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.?

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ро
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.?

Отец: Ноев Михаил Иванович

Мать: Сафронова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
06.10.?

Дочь: Харькова Алена Юрьевна

Отец ребёнка: Харьков Юрий Иванович

Рождение ребёнка
26.09.1970

Дочь: Харькова Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Харьков Юрий Иванович

Рождение ребёнка
10.03.1982

Сын: Харьков Иван Юрьевич

Отец ребёнка: Харьков Юрий Иванович

Смерть
2005

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