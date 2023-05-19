Образцова (Орехова) Марфа Демидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Образцова (Орехова) Марфа Демидовна

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

21.06.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1821

Отец: Орехов Демид Артамонович

Мать: Орехова Наталья Васильевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
20.02.1842

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.08.1845

Сын: Образцов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
26.10.1853

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.11.1855

Сын: Образцов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1857

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
21.12.1858

Сын: Образцов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1861

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
15.04.1864

Сын: Образцов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Образцов Михаил Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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