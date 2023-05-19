Образцова (Орехова) Марфа Демидовна
Место рождения
Дата рождения21.06.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1821
Бракосочетание
20.02.1842
Муж: не указан
Рождение ребёнка
20.08.1845
Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
26.10.1853
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
28.11.1855
Сын: Образцов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
01.12.1857
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
21.12.1858
Сын: Образцов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
27.07.1861
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
15.04.1864
Сын: Образцов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Образцов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно