Злыднев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Злыднев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1937

Сын: Злыднев Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1948

Дочь: Чернакова Галина

Мать ребёнка: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Злыднев Анатолий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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