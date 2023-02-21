Злыднев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1937
Сын: Злыднев Виктор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1948
Дочь: Чернакова Галина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Злыднев Анатолий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно