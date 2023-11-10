Черкас (Сахавчук) Любовь Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкас (Сахавчук) Любовь Спиридоновна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.01.1904

Муж: Черкас Трифон Власович

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-47,зап.-4
Рождение ребёнка
06.10.1904

Сын: Черкас Савва Трифонович

Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-32,зап.-78
Рождение ребёнка
30.11.1906

Сын: Черкас Андрей Трифонович

Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-181,зап.-88
Рождение ребёнка
09.08.1908

Дочь: Мария Трифоновна

Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1908г.,лист-84,зап.-53
Рождение ребёнка
09.12.1909

Дочь: Анастасия Трифоновна

Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-177,зап.-100
Рождение ребёнка
19.11.1910

Дочь: Матрена Трифоновна

Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1910г.,лист-42,зап.-105
Рождение ребёнка
10.08.1912

Дочь: Евдокия Трифоновна

Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович

ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1912г.,лист-27,зап.-55
Рождение ребёнка
03.11.1913

Сын: Черкас Георгий Трифонович

Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович

ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-108,зап.-86
Смерть
Неизвестно
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