Черкас (Сахавчук) Любовь Спиридоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1904
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-47,зап.-4
Рождение ребёнка
06.10.1904
Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1904г.,лист-32,зап.-78
Рождение ребёнка
30.11.1906
Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1906г.,лист-181,зап.-88
Рождение ребёнка
09.08.1908
Дочь: Мария Трифоновна
Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1908г.,лист-84,зап.-53
Рождение ребёнка
09.12.1909
Дочь: Анастасия Трифоновна
Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-177,зап.-100
Рождение ребёнка
19.11.1910
Дочь: Матрена Трифоновна
Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1910г.,лист-42,зап.-105
Рождение ребёнка
10.08.1912
Дочь: Евдокия Трифоновна
Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1912г.,лист-27,зап.-55
Рождение ребёнка
03.11.1913
Сын: Черкас Георгий Трифонович
Отец ребёнка: Черкас Трифон Власович
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-108,зап.-86
Смерть
Неизвестно