Фролова-Багреева (Сперанская) Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1720
В своём полтавском имении она устроила несколько детских приютов.
Рождение
1799
Отец: Сперанский Михаил Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
1822
Рождение ребёнка
1823
Сын: Фролов-Багреев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Фролов-Багреев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Кантакузен Мария Александровна
Отец ребёнка: Фролов-Багреев Александр Алексеевич
Место жительства
Около 1830
По уму и воззрениям была одной из выдающихся русских женщин. Живя за границей, привлекала в свой салон многих литературных знаменитостей. Сочинения её, преимущественно беллетристические, писанные на ф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1857