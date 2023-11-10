Фролова-Багреева (Сперанская) Елизавета Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова-Багреева (Сперанская) Елизавета Михайловна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1799

Дата смерти

1857

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
1720
В своём полтавском имении она устроила несколько детских приютов.
Рождение
1799

Отец: Сперанский Михаил Михайлович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1822

Муж: Фролов-Багреев Александр Алексеевич

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Фролов-Багреев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Фролов-Багреев Александр Алексеевич

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Кантакузен Мария Александровна

Отец ребёнка: Фролов-Багреев Александр Алексеевич

Чернигов, Чернігівська область
Место жительства
Около 1830
По уму и воззрениям была одной из выдающихся русских женщин. Живя за границей, привлекала в свой салон многих литературных знаменитостей. Сочинения её, преимущественно беллетристические, писанные на ф... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
1857
Чернигов, Чернігівська область
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