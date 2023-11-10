(Золото) Вера Феофановна
Место рождения
Дата рождения18.08.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1895
Отец: Золото Феофан Дмитриевич
Мать: Золото Феодора Семёновна
Николаевская церковь,м/к-1895г.лист-75,зап.-48,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-76
Крещение
19.08.1895
ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-76,м/к-1895г.лист-75,зап.-48 | Godparents:Новокаракубские поселяне: Василий Петрович Илиджан и Феодора Александровна Золото
Смерть
Неизвестно