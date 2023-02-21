Коновалов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Коновалов Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Коновалов Прокопий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наваринка, Агаповский муниципальный район, Челябинская область
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