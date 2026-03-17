Бушуев Иван Спиридонович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Бушуев Иван Спиридонович

Автор
АМ
Муллин А.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Бушуев Спиридон Дмитриевич1876 г.р.
Мать
Волкова Евдокия Никифоровна1879 г.р.
Супруги
Зухова Мария Карповна?.06.1912 г.р.
Дети
Бушуева Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бушуев Спиридон Дмитриевич

Мать: Волкова Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зухова Мария Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Зухова Мария Карповна

Рождение ребёнка
27.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зухова Мария Карповна

Смерть
Неизвестно

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