Бушуев Иван Спиридонович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецБушуев Спиридон Дмитриевич1876 г.р.
МатьВолкова Евдокия Никифоровна1879 г.р.
Супруги
Зухова Мария Карповна?.06.1912 г.р.
Дети
Бушуева Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зухова Мария Карповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушуева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Зухова Мария Карповна
Рождение ребёнка
27.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зухова Мария Карповна
Смерть
Неизвестно