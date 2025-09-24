Зухова Мария Карповна ?.06.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зухова Мария Карповна

Автор
АМ
Муллин А.

женский, родилась ?.06.1912

умерла 11.08.1986

Мать
Жена 2Неизвестно г.р.
Супруги
Бушуев Иван СпиридоновичНеизвестно г.р.
Дети
Бушуева Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1912

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Жена 2

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бушуева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Бушуев Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
27.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бушуев Иван Спиридонович

Смерть
11.08.1986

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