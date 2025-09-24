Зухова Мария Карповна
женский, родилась ?.06.1912
умерла 11.08.1986
МатьЖена 2Неизвестно г.р.
Супруги
Бушуев Иван СпиридоновичНеизвестно г.р.
Дети
Бушуева Екатерина ИвановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.06.1912
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Жена 2
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бушуева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Бушуев Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
27.11.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бушуев Иван Спиридонович
Смерть
11.08.1986