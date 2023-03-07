Суднева Васса Петрова
Место рождениядер. Безштанных, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1748
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Безштанных, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин
Рождение ребёнка
Около 1777
Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин
Рождение ребёнка
Около 1779
Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Анна Афанасьева
Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Степанида Афанасьева
Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин
Рождение ребёнка
Около 1803
Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795