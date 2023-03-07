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Суднева Васса Петрова

Место рождения

дер. Безштанных, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1748

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1757 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1748

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Безштанных, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Суднев Василий Афанасьев

Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Суднев Лука Афанасьев

Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Суднев Егор Афанасьев

Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Анна Афанасьева

Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Степанида Афанасьева

Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Суднев Фадей Афанасьев

Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Суднев Тихон Афанасьев

Отец ребёнка: Суднев Афанасий Калинин

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суднев Афанасий Калинин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
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