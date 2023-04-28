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Дария Филиппова

Место рождения

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Волотченки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
?.02.1890

Сын: Прокопий Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Бракосочетание
14.06.1891

Муж: Никита Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1895

Дочь: Ульяния Никитина

Отец ребёнка: Никита Иванов

Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Сын: Фёдор Никитин

Отец ребёнка: Никита Иванов

Смерть
Неизвестно
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