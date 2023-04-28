Дария Филиппова
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1890
Сын: Прокопий Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Бракосочетание
14.06.1891
Муж: Никита Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1895
Дочь: Ульяния Никитина
Отец ребёнка: Никита Иванов
Шавуры, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901
Сын: Фёдор Никитин
Отец ребёнка: Никита Иванов
Смерть
Неизвестно