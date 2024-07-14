Соломония Андреева
Место рождения
Дата рождения25.07.1820
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1820
Отец: Григорьев Андрей
Мать: Алексеева Анна
Бракосочетание
23.05.1838
Муж: Ипатий Яковлев
Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.06.1844 ст.
Дочь: Агриппина Ипатова
Отец ребёнка: Ипатий Яковлев
Рождение ребёнка
20.05.1850 ст.
Дочь: Елена Ипатова
Отец ребёнка: Ипатий Яковлев