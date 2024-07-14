Соломония Андреева 25.07.1820 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСоломония Андреева

Соломония Андреева

Место рождения

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

25.07.1820

Пол

Женский

Отец

1803 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1820

Отец: Григорьев Андрей

Мать: Алексеева Анна

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.05.1838

Муж: Ипатий Яковлев

Городня, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.06.1844 ст.

Дочь: Агриппина Ипатова

Отец ребёнка: Ипатий Яковлев

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.05.1850 ст.

Дочь: Елена Ипатова

Отец ребёнка: Ипатий Яковлев

Заполок, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.